За сутки в Санкт-Петербурге трое детей выпали из раскрытых окон

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. Первый случай произошел около двух часов дня в понедельник, 9 апреля, на проспекте Солидарности. С третьего этажа упала двухлетняя девочка. Ребенок залез на подоконник в тот момент, когда бабушка отвлеклась. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около 17 часов произошел второй инцидент. Из квартиры на первом этаже на проспекте Художников выпал трехлетний мальчик. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вскоре с Эйхенской улицы в больницу №1 привезли четырехлетнюю девочку. Она также упала из открытого окна.