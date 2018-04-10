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За сутки в Санкт-Петербурге трое детей выпали из раскрытых окон
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За сутки в Санкт-Петербурге трое детей выпали из раскрытых окон 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. Первый случай произошел около двух часов дня в понедельник, 9 апреля, на проспекте Солидарности. С третьего этажа упала двухлетняя девочка. Ребенок залез на подоконник в тот момент, когда бабушка отвлеклась. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Около 17 часов произошел второй инцидент. Из квартиры на первом этаже на проспекте Художников выпал трехлетний мальчик. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вскоре с Эйхенской улицы в больницу №1 привезли четырехлетнюю девочку. Она также упала из открытого окна.
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