Алкоголь стал причиной 16 ДТП в Югре

С января на дорогах выявили 2433 нетрезвых водителя. В округе было зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, 30 получили телесные повреждения — сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические работы, в рамках которых выявили 2433 водителя, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, из них 638 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Отметим, что в период с января по март 2018 года в округе возбуждено 246 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ. В суд направлено 222 дела, также было вынесено 244 обвинительных приговора с учетом тех дел, что были отправлены в суд в 2017 году.

Напомним, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уже не административным, а уголовным наказанием.