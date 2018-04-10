73-летний британец провалился на своем Porsche 911 в подземный переход

73-летний житель британского Колчестера пробил на своем Porsche 911 Targa 4S стену и свалился в подземный пешеходный переход. Во время аварии никто не пострадал, пишет BBC со ссылкой на сержанта полиции Колина Шеда.

Причины инцидента не сообщаются. Возможно, пожилой мужчина перепутал педали. Теперь ему придется пройти курс Fitness to drive (психологическое тестирование и оценка надежности водителя) и объясниться в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA).

Porsche 911 Targa 4S, который в Великобритании стоит от 101 162 фунтов стерлингов (8,7 миллиона рублей), оснащается трехлитровым твин-турбо «оппозитником» мощностью 420 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. До «сотни» спорткар, оснащенный «роботом» PDK, способен разгоняться за 4,2 секунды (4,4 для машин с «механикой»). Максимальная скорость модели составляет 303 километра в час.

В конце марта текущего года семнадцатилетняя девушка из Монтичелло, штат Миннесота, во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия. Расследование инцидента показало, что она перепутала положения селектора коробки передач.

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