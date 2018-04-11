Волжские пивовары провели для будущих водителей акцию «Автотрезвость»

Представители филиала компании AB InBev Efes в Волжском совместно с ГИБДД провели акцию «Автотрезвость» для будущих автомобилистов и вручили им информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, а также жилеты со световозвращающими элементами, брелоки «Выпил — не заводись!». Напомним, в марте 2018 года в России вступили в силу изменения к действующим правилам дорожного движения. Водители теперь обязаны иметь световозвращающий жилет, куртку или жилет-накидку со светоотражающими элементами, отвечающие требованиям ГОСТа, которые необходимо использовать при вынужденной остановке или ДТП вне населенного пункта в темное время суток, при условии ограниченной видимости, а также при нахождении на проезжей части или обочине.

В рамках акции волжские пивовары продемонстрировали будущим водителям специально разработанные очки-тренажеры Drunk Goggles, имитирующие воздействие алкоголя на поведение человека.

«Цель акции — повысить ответственность будущих волжан-водителей, предупредить их о необходимости строгого соблюдения требований ПДД, продемонстрировать к чему может привести управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Защитные очки Drunk Goggles наглядно демонстрируют, как может влиять алкоголь на мозг человека, его зрение и внимание. Нам важно сообща и последовательно формировать в обществе культуру ответственного употребления алкоголя». — заявил замначальника РЭО ГИБДД УМВД по городу Волжскому Сергей Зубков

«Безусловно, почти каждый человек желает приобрести автомобиль и научиться им управлять. Только сегодня в РЭО Волжского более двадцати автомобилистов не просто получают права, а получают возможность передвигаться по городу «на колесах», поэтому я настоятельно рекомендую особенно молодым водителям, у которых еще недостаточно опыта вождения, соблюдать правила дорожного движения. Я очень надеюсь, что наша акция поспособствует уменьшению количества ДТП на дорогах нашего города и поможет будущим водителям сделать правильный выбор — #питьнельзярулить», — отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в Волжском Игорь Гайдым.

Проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей стратегии Российской Федерации в области безопасности дорожного движения и поддерживает инициативы по снижению уровня смертности и травматизма на дорогах РФ. Основная цель проекта — повлиять на общественное мнение, сделать вождение в нетрезвом состоянии неприемлемым и невозможным.