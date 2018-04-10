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Пешеход из ниоткуда: прогуливавшаяся по шоссе череповчанка угодила под колеса машины
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Пешеход из ниоткуда: прогуливавшаяся по шоссе череповчанка угодила под колеса машины 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В реанимации оказалась жительница Череповца, решившая сократит путь и перейти дорогу в удобном ей месте. Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии, установить ее личность полицейским пока не удалось. ДТП попало в объектив камеры регистратора.
Пострадавшая, как видно на кадрах, выбрала кратчайший путь к расположенному на противоположной стороне Кирилловского шоссе торговому центру — около 20:35 вечера в минувшее воскресенье, 8 апреля, она ступила на проезжую часть и неспешно направилась к противоположной стороне слабо освещенной дороги, по бокам которой установлены отбойники.
Водитель Kia Rio заметил пешехода менее чем за секунду до столкновения, избежать которого он просто не успел. От удара пострадавшую отбросило на пару метров вперед. Врачи диагностировали у нее серьезную черепно-мозговую травму и перелом бедра, в себя она пока так и не пришла.
Стражи порядка разыскивают родственников и знакомых женщины, которой на вид около 50 лет.
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