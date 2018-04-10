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Ремонт подмосковных дорог начнется на следующей неделе
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Ремонт подмосковных дорог начнется на следующей неделе 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
С 16 апреля в Подмосковье начинается дорожный ремонт, который затронет все виды дорог — федеральные, областные и муниципальные. В частности, на реконструкцию встанут пять участков федеральных трасс, сообщает ФКУ «Центравтомагистраль».
Работы на дороге А-108 развернутся на 2-12 километре участка от Волоколамского до Ленинградского шоссе, на 4-14 километре и 14-28 километре участка от Рязанского до Каширского шоссе, на 24-31 километре участка от Минского до Волоколамского шоссе и на 38-46 километре участка от Дмитровского до Ярославского шоссе.
Всего по заказу «Центравтомагистрали» в этом году будут отремонтированы 354 километра дорог в ЦФО и самый большой объем дорожных работ развернется именно в Подмосковье, где в общей сложности приведут в порядок 260 километров дорог. В программу ремонта входит замена покрытия, нанесение разметки, установка новых знаков со светоотражающей пленкой и барьерных ограждений там, где это необходимо.
Работы продлятся до октября.
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