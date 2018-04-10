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Škoda и Ford устроили ДТП на перекрёстке Ставрополя
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Škoda и Ford устроили ДТП на перекрёстке Ставрополя 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Две иномарки столкнулись утром 9 апреля в Ставрополе на перекрёстке улиц Лермонтова и Розы Люксембург, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель Škoda Fabia врезался в пересекающий улицу Ford, из-за чего последний по инерции въехал в стену здания. Врачи назначили амбулаторное лечение пострадавшей пассажирке Ford и водителю Škoda.
Полиция выясняет причины аварии. Хотя оба водителя были трезвы и пристёгнуты ремнями безопасности, у них всё же нашлись нарушения ПДД. Водитель Škoda просрочил оплату нескольких штрафов, а женщина за рулём Ford не продлила вовремя водительские права.
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