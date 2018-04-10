Škoda и Ford устроили ДТП на перекрёстке Ставрополя

Две иномарки столкнулись утром 9 апреля в Ставрополе на перекрёстке улиц Лермонтова и Розы Люксембург, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель Škoda Fabia врезался в пересекающий улицу Ford , из-за чего последний по инерции въехал в стену здания. Врачи назначили амбулаторное лечение пострадавшей пассажирке Ford и водителю Škoda.

Полиция выясняет причины аварии. Хотя оба водителя были трезвы и пристёгнуты ремнями безопасности, у них всё же нашлись нарушения ПДД. Водитель Škoda просрочил оплату нескольких штрафов, а женщина за рулём Ford не продлила вовремя водительские права.