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Мужчина попытался украсть бутылку вина стоимостью почти 3 тыс. руб из кафе в центре Москвы
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Мужчина попытался украсть бутылку вина стоимостью почти 3 тыс. руб из кафе в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские в Центральном административном округе Москвы задержали подозреваемого в краже бутылки вина стоимостью 2,8 тысячи рублей с витрины одного из кафе, говорится в сообщении пресс-службы УВД Центрального округа.
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Тверскому району задержали жителя Московской области, подозреваемого в краже товара с витрины», — говорится в сообщении.
Сотрудникам полиции удалось задержать в Весковском переулке 41-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленник незаметно взял товар и скрылся.
Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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