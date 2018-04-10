В Москве подозреваемый устроил ДТП с полицейским при задержании

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный попытался задержать мужчину, подозреваемого в приобретении и сбыте наркотических средств. Злоумышленник проигнорировал требования сотрудника полиции и попытался скрыться на автомобиле. Через открытое окно транспортного средства оперативник схватил молодого человека за руки и попытался блокировать руль, однако водитель продолжил движение и умышленно допустил столкновение с другой машиной", — сообщила Иванова.