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В Москве подозреваемый устроил ДТП с полицейским при задержании
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В Москве подозреваемый устроил ДТП с полицейским при задержании 

ТАСС 14 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в сбыте наркотиков при задержании устроил аварию, в которой пострадал полицейский. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел 6 апреля, нападавший задержан.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный попытался задержать мужчину, подозреваемого в приобретении и сбыте наркотических средств. Злоумышленник проигнорировал требования сотрудника полиции и попытался скрыться на автомобиле. Через открытое окно транспортного средства оперативник схватил молодого человека за руки и попытался блокировать руль, однако водитель продолжил движение и умышленно допустил столкновение с другой машиной", — сообщила Иванова.
В результате аварии полицейского зажало между машинами, у него переломаны несколько костей. Сотрудник госпитализирован. По данному факту в отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
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