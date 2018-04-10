В Москве подозреваемый устроил ДТП с полицейским при задержании 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в сбыте наркотиков при задержании устроил аварию, в которой пострадал полицейский. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел 6 апреля, нападавший задержан.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный попытался задержать мужчину, подозреваемого в приобретении и сбыте наркотических средств. Злоумышленник проигнорировал требования сотрудника полиции и попытался скрыться на автомобиле. Через открытое окно транспортного средства оперативник схватил молодого человека за руки и попытался блокировать руль, однако водитель продолжил движение и умышленно допустил столкновение с другой машиной", — сообщила Иванова.
В результате аварии полицейского зажало между машинами, у него переломаны несколько костей. Сотрудник госпитализирован. По данному факту в отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").