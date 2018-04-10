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Сервисами проверки автомобилей на mos.ru воспользовались более 130 тысяч раз
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Сервисами проверки автомобилей на mos.ru воспользовались более 130 тысяч раз 

Управа района Черемушки 14 минут назад
С момента запуска сервиса проверки автомобилей на mos.ru осенью прошлого года, им воспользовались более 130 тысяч раз, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. Проверка поможет избегать ошибок при покупке авто с пробегом.
Чаще всего пользователи просматривали автоисторию для покупки подержанной машины. С начала года этой услугой воспользовались свыше 31 тысячи раз. «Все сервисы портала mos.ru, помогающие получать дополнительную информацию об автомобилях с пробегом, пользуются повышенным спросом. С момента запуска осенью прошлого года пользователи mos.ru обратились к ним 130 тысяч раз, из которых 57 тысяч запросов пришлось на последние три месяца», — рассказал руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий Москвы Юрий Чулюков.
Уточняется, что с помощью проверки по ПТС можно уточнить, как часто продавали автомобиль, и сколько у него было собственников. Проверка по номеру СТС и VIN-коду поможет разобраться, зарегистрирована ли машина в ГИБДД и была ли она незаконно перекрашена. Оба сервиса позволяют узнать марку, модель и год выпуска автомобиля, цвет и тип кузова, объем двигателя и его мощность.
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