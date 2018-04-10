Какие перекрёстки в Архангельске самые опасные? 

Постоянно у нас на Ленинградском, в районе торгового центра «Макси», случаются аварии. А какие перекрёстки в Архангельске считаются самыми опасными?
Л. Добродеев, Архангельск
В ГИБДД по Архангельской области нам рассказали, что чаще всего в 2017 году жертвами ДТП на архангельских перекрёстках становились участники столкновения автомобилей. Но и наезды на пешеходов также случаются регулярно. Тем не менее погибших на дорогах города в последние два года не было, все участники ДТП отделываются травмами. Итак, самые опасные перекрёстки.