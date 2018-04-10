В Омской области водителя грузовика обвиняют в гибели трёх человек

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в гибели трёх человек.

Следствие установило, что 20 октября 2017 года ехал за рулём грузового автомобиля марки МАЗ по трассе Омск-Одесское. В пути у автомобиля из-за неисправности электропроводки отключились фары. Мужчина не свернул на обочину, а прямо на проезжей части пытался починить электропроводку. В попутном направлении ехала пассажирская «Газель», которая столкнулась с грузовиком.

В результате ДТП погибло три человека. А водитель и пассажир микроавтобуса были доставлены в больницу. В настоящее время уголовное дело в отношении водителя грузовика передали в Одесский районный суд.