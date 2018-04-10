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В Омской области водителя грузовика обвиняют в гибели трёх человек
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В Омской области водителя грузовика обвиняют в гибели трёх человек 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в гибели трёх человек.
Следствие установило, что 20 октября 2017 года ехал за рулём грузового автомобиля марки МАЗ по трассе Омск-Одесское. В пути у автомобиля из-за неисправности электропроводки отключились фары. Мужчина не свернул на обочину, а прямо на проезжей части пытался починить электропроводку. В попутном направлении ехала пассажирская «Газель», которая столкнулась с грузовиком.
В результате ДТП погибло три человека. А водитель и пассажир микроавтобуса были доставлены в больницу. В настоящее время уголовное дело в отношении водителя грузовика передали в Одесский районный суд.
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