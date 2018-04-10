Росавтодор проведет тестовые проезды беспилотных автомобилей этим летом

Об этом заявил заместитель главы агентства Игорь Астахов . Он рассказал, что первые испытания пройдут на закрытом участке дороги, потому что движение машины без участия человека — технически сложная система:

"Чтобы не остаться в роли догоняющих, Федеральное дорожное агентство поставило перед собой задачу предоставить наши дороги, предоставить нашу инфраструктуру автопроизводителям для того, чтобы они могли испытывать свои автомобили на наших автомобильных дорогах именно уже в беспилотном режиме. Мы сейчас планируем и готовимся к проведению технических проездов на закрытом участке дороги. Мы говорили про первые участки, которые мы планируем оснащать нашей инфраструктурой для того, чтобы предоставить такую возможность на дороге от Казани до Набережных Челнов. Мы от этих планов не отказываемся, но будет все зависеть от того эксперимента, который мы будем проводить весной-летом этого года".

Ранее стало известно, что в России определили города, на дорогах которых будет тестироваться беспилотный транспорт. Это Рязань и Липецк.