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Пермячка получила травму головы во время поездки в автобусе
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Пермячка получила травму головы во время поездки в автобусе 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
9 апреля в центре Перми произошла авария, в результате которой получила серьёзную травму пассажирка автобуса.
«Дорожное происшествие произошло в 10.25 на ул. Пушкина, — сообщили подробности в пресс-службе УГИБДД по городу Перми. — 40-летний водитель автобуса НЕФАЗ в районе дома № 83 по улице Пушкина резко затормозил на запрещающий сигнал светофора. В результате этого одна из пассажирок — 48-летняя женщина упала и получила серьёзную травму головы».
Пострадавшую. доставили в больницу, где ей назначили стационарное лечение.
По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя автобуса возбуждено административное дело по факту «Нарушения Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью».
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