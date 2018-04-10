Пермячка получила травму головы во время поездки в автобусе

9 апреля в центре Перми произошла авария, в результате которой получила серьёзную травму пассажирка автобуса.

«Дорожное происшествие произошло в 10.25 на ул. Пушкина, — сообщили подробности в пресс-службе УГИБДД по городу Перми. — 40-летний водитель автобуса НЕФАЗ в районе дома № 83 по улице Пушкина резко затормозил на запрещающий сигнал светофора. В результате этого одна из пассажирок — 48-летняя женщина упала и получила серьёзную травму головы».

Пострадавшую. доставили в больницу, где ей назначили стационарное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя автобуса возбуждено административное дело по факту «Нарушения Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью».