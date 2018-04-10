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Рейсовый автобус «Геленджик-Курганинск» попал в ДТП под Краснодаром
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Рейсовый автобус «Геленджик-Курганинск» попал в ДТП под Краснодаром 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем автомобиля Fiat выехала на полосу встречного движения и по касательной задела автомобиль ВАЗ-2110. После этого иномарку отбросило на едущий за отечественной машиной автобус, который следовал по маршруту «Геленджик — Курганинск».
Как прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, в результате ДТП пострадала автоледи, ее госпитализировали с многочисленными травмами. В автомобиле ВАЗ-2110 ехал только водитель, в рейсовом автобусе находились 8 человек, никто не пострадал. Пассажиров осмотрели медики, после чего они пересели в другой автобус и продолжили движение.
По факту случившегося проводится проверка.
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