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Разогнался и улетел в кювет: в Самарской области перевернулась отечественная легковушка
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Разогнался и улетел в кювет: в Самарской области перевернулась отечественная легковушка 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошло ДТП. В Безенчукском районе 56-летний водитель за рулем «Лады-Приоры» улетел в кювет.
— Автомобиль двигался от поселка Осинки в сторону населенного пункта Приволжье. Мужчина не рассчитал скорость на трассе и вылетел за пределы дорожного полотна в кювет. Машина перевернулась, — сообщили в областном главке.
Следы от шин помогли полицейским восстановить хронологию событий
К месту происшествия приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину с различными травмами. В момент аварии водитель был трезв. Со слов сотрудников полиции, мужчина имел солидный опыт вождения — 34 года.
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