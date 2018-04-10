Разогнался и улетел в кювет: в Самарской области перевернулась отечественная легковушка

В Самарской области произошло ДТП. В Безенчукском районе 56-летний водитель за рулем «Лады-Приоры» улетел в кювет.

— Автомобиль двигался от поселка Осинки в сторону населенного пункта Приволжье. Мужчина не рассчитал скорость на трассе и вылетел за пределы дорожного полотна в кювет. Машина перевернулась, — сообщили в областном главке.

Следы от шин помогли полицейским восстановить хронологию событий