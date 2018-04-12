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Латентный подмосковный трансвестит организовал бизнес по продаже поддельного алкоголя
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Латентный подмосковный трансвестит организовал бизнес по продаже поддельного алкоголя 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В понедельник, 9 апреля, в районе деревни Нагорное Пушкинского района Подмосковья правоохранители выявили склад с нелегальным алкоголем. Оказалось, что товар в местные магазины поставлял местный трансвестит. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Правоохранители зафиксировали на складе более двух тысяч коробок вина, водки и коньяка. Товара настолько много, что сотрудники до сих пор не могут вывезти всю продукцию.
Все товары поставлялись в магазины города Пушкино и окрестностей. На месте задержали трех человек, на одного из которых уже возбудили уголовно дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
Примечательно, что во время досмотра его телефона в альбоме с фотографиями нашли кадры, где он переодевается в женское белье.
Свою вину подозреваемый не признает и говорит, что случайно проходил мимо склада в 05:00.
У семьи мужчины неоднократно находили склады с поддельным алкоголем, который они продают в местные магазины.
В конце марта астраханская полиция раскрыла тайное табачное подполье. Банда хотела продать товар через розничные магазины. Сам склад располагался на территории одного из садовых товариществ Советского района города.
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