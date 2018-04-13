Подмосковный трансвестит организовал бизнес по продаже «левого» алкоголя

Сотрудники полиции в районе деревни Нагорное Пушкинского района Подмосковья выявили склад с нелегальным алкоголем.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , товар в торговые точки региона поставлял местный трансвестит.

На арендованном им складе было обнаружено более 2-х тыс. коробок вина, водки и коньяка. Уже установлено, что все товары поставлялись в магазины города Пушкино и окрестностей.

На складе задержали трёх человек, на одного из которых уже возбудили уголовно дело по статье УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Примечательно, что во время досмотра телефона одного из них в альбоме с фотографиями нашли кадры, где «бизнесмен» переодевается в женское бельё.

Свою вину подозреваемый не признает, утверждая, что случайно проходил мимо склада.