На одном из перекрёстков с улицей Ватутина встали трамваи

Вечером 10 апреля на пересечении улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска сломался трамваи.

По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке встали около пяти трамваев. Остановились маршруты № 15 и № 18.

По информации в социальных сетях, причиной остановки стала поломка контактной сети.

Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.

Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.