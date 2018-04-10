На одном из перекрёстков с улицей Ватутина встали трамваи 

Вечером 10 апреля на пересечении улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска сломался трамваи.
По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке встали около пяти трамваев. Остановились маршруты № 15 и № 18.
По информации в социальных сетях, причиной остановки стала поломка контактной сети.
Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.
Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.