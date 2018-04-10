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«Я паркуюсь, как…»: тюменские автомобилисты заезжают на пандусы жилых домов и бросают машины среди берез
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«Я паркуюсь, как…»: тюменские автомобилисты заезжают на пандусы жилых домов и бросают машины среди берез 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Всего за неделю, с 3 по 10 апреля, читатели 72.ru прислали в редакцию несколько десятков фотографий, запечатлевших автохамов, паркующих свои машины в неположенных местах. Тюменские автомобилисты заезжают на территорию небольших скверов, ставят свои дорогие иномарки прямо на пешеходных переходах и блокируют пандусы, которыми оборудованы подъезды жилых домов. Публикуем новую подборку нарушителей ПДД.
Парковка на пандусе
Во дворе на Флотской так паркуются каждый день
У дома № 57 по улице Флотской такую картину можно наблюдать каждый день. Из-за за нехватки мест для парковки автомобилисты заезжают прямо на пандус.
Машины постоянно блокируют съезд с пандуса
— Жителям дома приходится спускать детские коляски по лестнице. Рядом ТВВИКУ и его сотрудники ежедневно заставляют своими машинами весь двор, — жалуется тюменец.
Машина среди берез
На улице Республики автомобилисты заезжают на озелененную территорию
У дома № 213 по улице Республики тюменские автомобилисты устроили парковку прямо в небольшом парке. Здесь находится отделение почты, и водители нередко ставят свои машины среди берез. Местные жители неоднократно жаловались на автохамов в управу, но там им ответили, что на ограждение этого зеленого уголка нет средств.
Парковка на тротуаре
Молодой маме с коляской с трудом удалось обойти брошенный на тротуаре автомобиль
Эта Toyota преградила путь пешеходам возле аптеки, которая находится в доме № 152 корпус 1 по улице Широтной в Тюмени.
— Рядом абсолютно свободные парковочные места, но водитель решил оставить машину на тротуаре. Мне с коляской и с двумя малышами с трудом удалось обойти эту машину, потому что вокруг были грязь и лужи, — делится тюменка.
«Инвалиды» на дорогих внедорожниках
Владелец иномарки занял место, отведенное для инвалидов
Возле поликлиники № 13 в Тюмени всего несколько мест, отведенных для парковки машин инвалидов, и часто их занимают водители дорогих внедорожников. Автомобилистам с ограниченными физическими возможностями в итоге приходится ехать на парковку для обычных граждан, которая находится на заднем дворе.
Припарковался у самого входа
Аналогичная ситуация складывается и возле Михайловского рынка, который находится на улице Федюнинского. Мест для парковки здесь много, но водитель Lexus решил встать поближе к входу. Знак, информирующий о том, что это место предназначено для стоянки машин инвалидов, его не смутил.
Присылайте нам фотографии нарушений правил парковки на почту Написать письмо или сообщайте по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).
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