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В Рязани под колеса фургона попали двое детей
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В Рязани под колеса фургона попали двое детей 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В понедельник, 09 апреля, в Рязани под колеса французской иномарки попали 10-летняя девочка и 9-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел в дневное время на улице Маяковского, возле дома №10. За рулем фургона марки Citroen Jumper находился 44-летний житель Рязани. Предположительно, наезд произошел, когда дети переходили дорогу в неустановленном месте. Как сообщили изданию «Новости Ряазани» в полиции, в результате происшествия юным пешеходам понадобилась медицинская помощь, дети доставлялись в больницу.
За минувшие сутки в Рязанской области, по данным ГИБДД, произошло 35 ДТП, в автоавариях травмировано семь человек. Сотрудниками ДПС задержано 16 нетрезвых водителей.
Фото: 62.мвд.рф
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