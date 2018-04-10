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Расплатиться машиной за штрафы: злостных должников вылавливают на дорогах
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Расплатиться машиной за штрафы: злостных должников вылавливают на дорогах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Водители, которые не спешат оплачивать свои штрафы, рискуют остаться без машины. В любой момент их транспортное средство может быть конфисковано. Вычислить маршрут должника судебным приставам не составляет труда.
В потоке инспекторы ДПС высматривают красный Mercedes. Судебные приставы разыскивают его владельца, который задолжал 200 тысяч. Правда, за рулем не сам хозяин, а его супруга. Автомобиль собираются арестовывать, просят отдать ключи. Дама подчиняться отказывается, перекладывает всю ответственность на мужа. Только за неоплаченную парковку долг в 129 тысяч. Штрафы вовремя не гасили, поэтому и возбудили административное дело.
В этот раз классический случай: неплательщик на повестки не реагировал, трубку не брал, кредитная карточка пустая. Раньше должники так и скрывались годами. Но теперь их легко вычислить. На столичных дорогах сотни камер наблюдения. Если должник на своем автомобиле проезжает под ними, датчик обязательно сработает, зафиксирует номера и местоположение, а затем отправит эту информацию в ситуационный центр. Там специалисты отслеживают все перемещения неплательщика по городу и выделяют его постоянные маршруты. А дальше дело техники.
Арестовать машину могут не только из-за штрафов ГИБДД, но и, к примеру, за неуплату алиментов.
— Сколько нужно задолжать, чтобы машину могли арестовать?
— Конкретной суммы нет, но от 30 тысяч мы можем забрать машину.
Есть еще один нюанс. За парковку в неположенном месте автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Там работает отдел судебных приставов, которые по базам проверяют информацию о нарушителе. Всплывает вся подноготная.
"Если автомобилист имеет задолженность, он не получит вою машину со спецстоянки, пока их полностью не погасит", — объясняет Анна Пивоварова, руководитель пресс-службы ГКУ АМПП.
Спустя три часа споров с судебными приставами, Анастасия все-таки покинула автомобиль. Его вернут, если ее супруг в течение 10 дней разберется с долгами. В противном случае машину выставят на продажу.
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