Родным погибшей в ДТП пассажирки «Яндекс. Такси» выплатят два миллиона рублей 

Родственникам пассажирки, погибшей 8 апреля в аварии с участием Datsun «Яндекс. Такси» на Свердловском проспекте, выплатят два миллиона рублей. На получение страховки может претендовать и пострадавший таксист. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе сервиса на запрос о предусмотренной ответственности при перевозке пассажиров.
— Попавший в ДТП водитель, по нашим данным, выполнял второй заказ после продолжительного отсутствия в системе — до этого он не принимал заказы около 10 часов, — прокомментировали в пресс-службе «Яндекс. Такси». — Насколько нам известно, руководство таксопарка сейчас на связи с правоохранительными органами и оказывает им полное содействие в расследовании. Все данные о трагичном ДТП мы передали страховой компании.
Представитель «Яндекс. Такси» уточнил 74.ru, что c декабря прошлого года у них действует программа страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех городах присутствия сервиса.
— Страховка распространяется на поездки, заказанные в сервисе, максимальная компенсация составляет два миллиона рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки, — сообщили в пресс-службе «Яндекс. Такси».
Авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали, произошла 8 апреля в 22:30 около дома на Свердловском проспекте, 33. По данным ГИБДД Челябинска, 33-летний водитель Toyota Caldina на регулируемом перекрёстке поворачивал налево, когда столкнулся с ехавшим навстречу Datsun on-DO «Яндекс. Такси» с 38-летним мужчиной за рулём.
От полученных травм на месте аварии скончалась 46-летняя челябинка, ехавшая на пассажирском сидении в такси. Водителя Datsun и двух пассажирок Toyota 24 и 22 лет госпитализировали. Водителя Toyota отправили на амбулаторное лечение.
Очевидцы аварии утверждают, что таксист ехал по Свердловскому проспекту в сторону ЧМЗ на жёлтый сигнал светофора. Перед ним разворачивался Toyota. После столкновения один из автомобилей задымил.
ДТП с участием такси в Челябинске происходят регулярно. В октябре прошлого года 47-летний водитель «Яндекс. Такси» уснул за рулём, наехал на бордюр и врезался в фонарный столб. На месте аварии скончался 33-летний пассажир, который не был пристёгнут, а самого водителя с травмами доставили в больницу. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. По версии следствия, водитель в то утро был сильно утомлён — он работал без перерыва более 17 часов.