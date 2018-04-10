Жертва «неадекватного» эвакуаторщика в Домодедове рассказала об испытанном ужасе

Женщина сообщила полиции, что в районе аэропорта «Домодедово» нарезает круги неадекватный эвакуаторщик: «нецензурно выражается, агрессивно себя ведет». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах . Пострадавшая от действий эвакуаторщика Ольга Шашина рассказала подробности происшествия.

Вы знаете, это просто был какой-то ужас, не то что неадекватный. Я даже не знаю, как это назвать. Я колясочник, у нас были забытые вещи, мы знали их номер, выехали, въехали снова, хотели, точнее, въехать, стояли перед шлагбаумом. Мы въезжали в аэропорт, но въезжать не стали, потому что знаем, что там проблемы с остановкой

— Ольга Шашина.

По словам перепуганной женщины, перед аэропортом ее дочь вышла из машины и пошла получать вещи в аэропорту. Это должно было произойти быстро, так как женщины заранее уточнили номер квитанции. В этот момент к машине, в которой оставалась

женщина-колясочница, подрулил тот самый эвакуаторщик.

Он подъехал, начал в этот свой громкоговоритель ругаться матом, обзывать водителя бараном. Мы проехали внутрь, подумали: хорошо, дочь сейчас выйдет и там ее встретим. Въехали внутрь, он выскочил из машины и давай набрасываться на водителя. Водитель ему говорит: мы оплатим парковку. Эвакуаторщик ни в какую: уезжай и все, и все это матом в громкоговоритель

— Ольга Шашина.

По словам женщины, через время к месту конфликта подошли другие коллеги эвакуаторщика. По словам женщины, они тоже были в шоке. «Они пытались его урезонить

как-то, успокоить», — добавила Ольга. Все это продолжалось то время, пока ее дочь ходила за вещами: всего ее не было около 12 минут.

«Мы звонили в полицию аэропорта, правда когда уже оттуда выехали, потому что оставаться там было опасно. Но в полиции аэропорта трубку никто не взял. Нас гоняли по разным телефонам, нам потом перезвонил мужчина

какой-то. А тот эвакуаторщик опасный, его нужно проверить, потому что так нельзя», — добавила Ольга.

Очевидцы опубликовали кадры потопа в международном аэропорту Домодедово, случившегося накануне. Пассажиры сняли, как представители техслужбы пытаются ликвидировать течь в потолке, а сотрудник клининговой компании убирает лужи.