Лесовоз перевернулся в Приладожье, засыпав бревнами улицу 

Движение по одной из улиц города Лахденпохья оказалось затруднено.
По информации ГИБДД Карелии, сегодня в 11:55 в городе Лахденпохья на улице Советской после прохождения перекрестка перевернулся груженый лесом прицеп лесовоза «Мерседес». Пострадавших нет. Было повреждено пешеходное ограждение.
Движение транспорта временно осуществлялось по одной полосе. Как рассказали в Госавтоинспекции, в настоящее время бревна с проезжей части убраны. Движение восстановлено.
На месте работают сотрудники ДПС. В ближайшее время бревна уберут и с тротуара.
По материалам: ptzgovorit.ru