Лесовоз перевернулся в Приладожье, засыпав бревнами улицу

Движение по одной из улиц города Лахденпохья оказалось затруднено.

По информации ГИБДД Карелии, сегодня в 11:55 в городе Лахденпохья на улице Советской после прохождения перекрестка перевернулся груженый лесом прицеп лесовоза « Мерседес ». Пострадавших нет. Было повреждено пешеходное ограждение.

Движение транспорта временно осуществлялось по одной полосе. Как рассказали в Госавтоинспекции , в настоящее время бревна с проезжей части убраны. Движение восстановлено.

На месте работают сотрудники ДПС. В ближайшее время бревна уберут и с тротуара.