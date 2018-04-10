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Лесовоз перевернулся в Приладожье, засыпав бревнами улицу
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Лесовоз перевернулся в Приладожье, засыпав бревнами улицу 

Карельские вести 1 час назад
Движение по одной из улиц города Лахденпохья оказалось затруднено.
По информации ГИБДД Карелии, сегодня в 11:55 в городе Лахденпохья на улице Советской после прохождения перекрестка перевернулся груженый лесом прицеп лесовоза «Мерседес». Пострадавших нет. Было повреждено пешеходное ограждение.
Движение транспорта временно осуществлялось по одной полосе. Как рассказали в Госавтоинспекции, в настоящее время бревна с проезжей части убраны. Движение восстановлено.
На месте работают сотрудники ДПС. В ближайшее время бревна уберут и с тротуара.
По материалам: ptzgovorit.ru
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