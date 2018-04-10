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Дальнобойщика будут судить за смертельное ДТП под Ярославлем
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Дальнобойщика будут судить за смертельное ДТП под Ярославлем 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дальнобойщик пойдет под суд за ДТП с экскурсионным автобусом, перевозившим детей в Ростовском районе Ярославской области, в результате которого погиб водитель автобуса, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Следствие считает, что вечером в ноябре прошлого года дальнобойщик, отъезжая от автозаправки, нарушил правила дорожного движения и пересек дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки встречного движения, не уступив при выезде с прилегающей территории дорогу движущимся по ней машинам.
По данным ГП РФ, грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом, перевозящим детей, водитель которого позднее скончался в больнице от полученных травм. Дальнобойщику предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и заключили под стражу.
"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ростовский районный суд Ярославской области", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Максимальное наказание по третьей части 264 статьи УК РФ — лишение свободы до пяти лет.
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