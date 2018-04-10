Для ликвидации размывов на автодорогах Иркутской области работает дорожная техника

области, причиной которых стало интенсивное таяние снега, работает

техника филиалов АО «Дорожная служба». Как сообщил заместитель министра

подтопление дорог отмечено в четырех районах — Черемховском,

Заларинском, Нукутском и Ольхонском.

— На всех проблемных участках работает дорожная техника, ведется отсыпка размывов, подсчитывается ущерб. В зонах паводка круглосуточно дежурят бригады Дорожной службы и ГИБДД . Инспекции

Дирекции автодорог региона совместно с подрядчиками контролируют

уровень воды, сохранность мостов и водопропускных труб. После полного

спада воды начнутся работы по ликвидации последствий паводков, — пояснил

Евгений Липатов.

Дирекция автодорог просит жителей по возможности

воздержаться от поездок по дорогам, где есть подтопления, до улучшения

паводковой ситуации.

Подтоплены следующие участки автодорог:

— в Черемховском районе:

автомобильная дорога «Жмурова-Парфенова-Средний»; автомобильная дорога

«Черемхово-Голуметь-Онот» — движение ограничено для большегрузного

транспорта; автомобильная дорога «Новосибирск-Бельск-Поморцева»;

— в Заларинском районе: автомобильная дорога

«Тыреть-Залари-Жигалово» на двух участках; автомобильная дорога «подъезд

к Маниловску»;

— в Нукутском районе произошло

подтопление автомобильных дорог в населенных пунктах Тангуты, Куйта,

Шараты, также подтоплен участок дороги «Балаганск-Саянск»;

— в Ольхонском районе: автомобильная дорога «Косая Степь-Бугульдейка».

На всех участках выставлены предупреждающие знаки.