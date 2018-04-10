Для ликвидации размывов на автодорогах Иркутской области работает дорожная техника 

области, причиной которых стало интенсивное таяние снега, работает
техника филиалов АО «Дорожная служба». Как сообщил заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, сейчас
подтопление дорог отмечено в четырех районах — Черемховском,
Заларинском, Нукутском и Ольхонском.
— На всех проблемных участках работает дорожная техника, ведется отсыпка размывов, подсчитывается ущерб. В зонах паводка круглосуточно дежурят бригады Дорожной службы и ГИБДД. Инспекции
Дирекции автодорог региона совместно с подрядчиками контролируют
уровень воды, сохранность мостов и водопропускных труб. После полного
спада воды начнутся работы по ликвидации последствий паводков, — пояснил
Евгений Липатов.
Дирекция автодорог просит жителей по возможности
воздержаться от поездок по дорогам, где есть подтопления, до улучшения
паводковой ситуации.
Подтоплены следующие участки автодорог:
— в Черемховском районе:
автомобильная дорога «Жмурова-Парфенова-Средний»; автомобильная дорога
«Черемхово-Голуметь-Онот» — движение ограничено для большегрузного
транспорта; автомобильная дорога «Новосибирск-Бельск-Поморцева»;
— в Заларинском районе: автомобильная дорога
«Тыреть-Залари-Жигалово» на двух участках; автомобильная дорога «подъезд
к Маниловску»;
— в Нукутском районе произошло
подтопление автомобильных дорог в населенных пунктах Тангуты, Куйта,
Шараты, также подтоплен участок дороги «Балаганск-Саянск»;
— в Ольхонском районе: автомобильная дорога «Косая Степь-Бугульдейка».
На всех участках выставлены предупреждающие знаки.