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Для ликвидации размывов на автодорогах Иркутской области работает дорожная техника
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Для ликвидации размывов на автодорогах Иркутской области работает дорожная техника 

Хот 58 минут назад
Фото: Хот
области, причиной которых стало интенсивное таяние снега, работает
техника филиалов АО «Дорожная служба». Как сообщил заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, сейчас
подтопление дорог отмечено в четырех районах — Черемховском,
Заларинском, Нукутском и Ольхонском.
— На всех проблемных участках работает дорожная техника, ведется отсыпка размывов, подсчитывается ущерб. В зонах паводка круглосуточно дежурят бригады Дорожной службы и ГИБДД. Инспекции
Дирекции автодорог региона совместно с подрядчиками контролируют
уровень воды, сохранность мостов и водопропускных труб. После полного
спада воды начнутся работы по ликвидации последствий паводков, — пояснил
Евгений Липатов.
Дирекция автодорог просит жителей по возможности
воздержаться от поездок по дорогам, где есть подтопления, до улучшения
паводковой ситуации.
Подтоплены следующие участки автодорог:
— в Черемховском районе:
автомобильная дорога «Жмурова-Парфенова-Средний»; автомобильная дорога
«Черемхово-Голуметь-Онот» — движение ограничено для большегрузного
транспорта; автомобильная дорога «Новосибирск-Бельск-Поморцева»;
— в Заларинском районе: автомобильная дорога
«Тыреть-Залари-Жигалово» на двух участках; автомобильная дорога «подъезд
к Маниловску»;
— в Нукутском районе произошло
подтопление автомобильных дорог в населенных пунктах Тангуты, Куйта,
Шараты, также подтоплен участок дороги «Балаганск-Саянск»;
— в Ольхонском районе: автомобильная дорога «Косая Степь-Бугульдейка».
На всех участках выставлены предупреждающие знаки.
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