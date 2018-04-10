Дошёл до ручки: челябинец врубил «аварийный» выход в трамвае, проспав свою остановку

В Челябинске пассажир трамвая, проспавший свою остановку, дёрнул тумблер аварийного открывания двери и выскочил на проезжую часть. Инцидент попал на видео.

Инцидент произошёл за перекрёстком проспекта Победы и Свердловского проспекта на пути в сторону Теплотехнического института. На записи с видеорегистратора, видно, как мужчина, шатаясь, вышел прямо перед машиной. Автомобилист успел затормозить в последний момент.

Вышел из вагона перед машиной

Как сообщили в «ЧелябГЭТ», мужчина, проснувшись, понял, что проехал свою остановку и начал ругаться матом и требовать дать ему выйти. Кондуктор и водитель объяснили ему, что вагон не может остановиться, где попало, но тот не хотел ничего слушать.

— Мужчина дёрнул тумблер аварийного открывания двери, вагоновожатый начал снижать скорость, — рассказали в «ЧелябГЭТ».

Как объяснили водители трамваев, тумблер аварийного открывания двери работает без применения торможения, и мужчине просто повезло, что вагон не набрал скорость.

Будут ли нарушителя привлекать к ответственности за хулиганство, в «Горэлектротрансе» ответить затруднились.