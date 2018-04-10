Спасатели выезжали на место ДТП с автобусом в Копейском районе 

Сегодня днем по адресу ФАД «А-310», 24 км, произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. Для ликвидации последствий аварии были задействованы спасатели ГУ МЧС России по Челябинской области. Другой информации по данному факту пока нет. Будем следить за ситуацией. Информация об аварии появилась сегодня на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.
«ФедералПресс» ранее писал: пассажир «Яндекс. Такси» погиб в аварии в Челябинске. Водитель автомобиля такси двигался по Свердловскому проспекту в сторону ЧМЗ, кода в него влетела разворачивающаяся на перекрестке Toyota. От удара у Datsun снесло переднюю часть кузова, чуть меньше пострадала Toyota. До приезда скорой помощи скончался пассажир такси. Обоим водителям потребовалась экстренная госпитализация. Авария произошла накануне вечером.