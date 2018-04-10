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Видео: Трамвай на ходу потерял колеса
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Видео: Трамвай на ходу потерял колеса 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
В Санкт-Петербурге трамвай развалился прямо на ходу. Авария произошла на Товарищеском проспекте. Об этом сообщает «Водитель Петербурга».
По словам свидетелей, трамвай выезжал с кольца, но сошел с рельсов, из-за чего колесную пару просто оторвало. Немногочисленные пассажиры в результате аварии не пострадали.
Отметим, что трамвай оказался на проезжей части и чудом не задел автомобили.
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