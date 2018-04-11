Момент столкновения автобуса с «семеркой» в Волгограде попал на видео

Вчера, 10 апреля, на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда автобус № 55 на полном ходу врезался в сломавшуюся на дороге отечественную легковушку. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, установленной в одной из попутных машин. Сегодня в соцсетях появилось видо ДТП.

О серьезной аварии, в которой пострадала 68-летняя женщина, V1.ru писал еще вчера сразу после случившегося. Сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области озвучило обстоятельства аварии.

— В 13:30 45-летний водитель, управляя автобусом № 55, двигаясь по проспекту Университетскому со стороны Кировского района в сторону Ворошиловского, напротив дома № 2 совершил наезд на припаркованную «семерку», за рулем которой находися 69-летний вмужчина, — сообщили сегодня в Главке. — В результате ДТП 68-летняя пассажирка автомашины легковушки с травмой была доставлена в больницу.

Около получаса назад в соцсети появилось видео. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор. Судя по ролику, водитель автобуса даже не заметил «семерку». Не притормаживая, он снес ее на полном ходу.