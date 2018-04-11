Ещё
Момент столкновения автобуса с «семеркой» в Волгограде попал на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Момент столкновения автобуса с «семеркой» в Волгограде попал на видео 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Вчера, 10 апреля, на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда автобус № 55 на полном ходу врезался в сломавшуюся на дороге отечественную легковушку. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, установленной в одной из попутных машин. Сегодня в соцсетях появилось видо ДТП.
О серьезной аварии, в которой пострадала 68-летняя женщина, V1.ru писал еще вчера сразу после случившегося. Сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области озвучило обстоятельства аварии.
— В 13:30 45-летний водитель, управляя автобусом № 55, двигаясь по проспекту Университетскому со стороны Кировского района в сторону Ворошиловского, напротив дома № 2 совершил наезд на припаркованную «семерку», за рулем которой находися 69-летний вмужчина, — сообщили сегодня в Главке. — В результате ДТП 68-летняя пассажирка автомашины легковушки с травмой была доставлена в больницу.
Около получаса назад в соцсети появилось видео. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор. Судя по ролику, водитель автобуса даже не заметил «семерку». Не притормаживая, он снес ее на полном ходу.
v1.ru: последние новости
Дальнобойщик с Кавказа решил похитить себя в Волгоградской области Пассажирский автобус прокатился по Волгограду с отрывающейся обшивкой На улице Елецкой в Волгограде Audi сбила прилежную бабушку-пешехода
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе30
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение