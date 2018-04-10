В Волгограде автобус № 55 превратил в груду железа сломавшуюся на дороге «семерку»

В Советском районе Волгограда сегодня, 10 апреля, автобус № 55 на полном ходу врезался в припаркованную у обочины «семерку». В результате отечественная легковушка превратилась в груду смятого железа.

Около часа назад в Советском районе Волгограда на проспекте Университетском водитель отечественной «семерки» из-за поломки совершил вынужденную остановку. Через некоторое время в легковушку врезался автобус компании «ПитерАвто».

— В стоявшую на обочине машину врезался автобус № 55, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — С места происшествия в больницу была доставлена пассажирка «семерки» — 66-летняя женщина.

При первичном осмотре медики диагностировали у пострадавшей травму головы.