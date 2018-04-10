Ещё
Волгоградцы из-за дорогой машины убили и закопали астраханца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградцы из-за дорогой машины убили и закопали астраханца 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Трое жителей Волгоградской области зарезали и закопали возле трассы астраханца, чтобы завладеть его Toyota Land Cruiser 200.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в СУ СКР по Астраханской области, 30 марта в полицию обратился друг убитого. Он заявил, что тот бесследно исчез. В ходе поисков мужчины правоохранители выяснили, что над тем расправились трое волгоградцев, сделавших вид, будто хотят купить у него дорогую иномарку.
Волгоградцы приехали в Астрахань 27 марта якобы, чтобы посмотреть авто. Под предлогом проверки машины мужчины предложили хозяину иномарки прокатиться по трассе «Астрахань-Икряное». Один из злоумышленников сел за руль. В какой-то момент он свернул с дороги и остановился, дав таким образом сигнал своим подельникам. Второй злоумышленник ударил владельца авто ножом в грудь. Тот выскочил из машины, однако не смог убежать. Его догнали и убили. После чего положили тело в багажник. Преступники закопали труп в 250 метрах от трассы «Астрахань-Махачкала». Перед этим они сняли с тела золотую цепочку, кольца и документы на иномарку.
Спустя время третий злоумышленник подделал договор купли-продажи на иномарку и поставил ее на учет в ГИБДД в Волгограде, а затем сдал машину в ломбард. Полученные деньги трое мужчин поделили между собой.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде не будут сокращать маршрут автобуса №55 Волгоград попал в список городов, где удобно обслуживать автомобиль За первые месяцы 2018 года воздушная скорая помощь спасла 17 волгоградцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford представил новый Focus
Новый Renault Logan: первые подробности
XC40 получил российский ценник
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение