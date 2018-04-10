Волгоградцы из-за дорогой машины убили и закопали астраханца

Трое жителей Волгоградской области зарезали и закопали возле трассы астраханца, чтобы завладеть его Toyota Land Cruiser 200.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в СУ СКР по Астраханской области, 30 марта в полицию обратился друг убитого. Он заявил, что тот бесследно исчез. В ходе поисков мужчины правоохранители выяснили, что над тем расправились трое волгоградцев, сделавших вид, будто хотят купить у него дорогую иномарку.

Волгоградцы приехали в Астрахань 27 марта якобы, чтобы посмотреть авто. Под предлогом проверки машины мужчины предложили хозяину иномарки прокатиться по трассе «Астрахань-Икряное». Один из злоумышленников сел за руль. В какой-то момент он свернул с дороги и остановился, дав таким образом сигнал своим подельникам. Второй злоумышленник ударил владельца авто ножом в грудь. Тот выскочил из машины, однако не смог убежать. Его догнали и убили. После чего положили тело в багажник. Преступники закопали труп в 250 метрах от трассы «Астрахань-Махачкала». Перед этим они сняли с тела золотую цепочку, кольца и документы на иномарку.