К 2 годам колонии приговорили виновника смертельного ДТП

Ярковским районным судом осужден тюменец за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В судебном заседании было установлено, что мужчина, управляя автомобилем в декабре прошлого года в вечернее время, двигаясь по трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» допустил нарушения правил дорожного движения, совершив рискованный обгон, в результате которого не сумел вовремя вернуться на свою полосу движения, что повлекло столкновение со встречным грузовым автомобилем. Мужчина ехал вместе со своими родственниками, в результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась родственница осужденного.

«В судебном заседании осужденный полностью признал себя виновными в совершённом преступлении, на основании его ходатайства, дело было рассмотрено в порядке особого производства. При назначении наказания, суд учёл наличие у тюменца троих малолетних детей, статус ветерана боевых действий, травму как последствия ДТП, раскаяние, положительные характеристики», — сообщили в пресс-службе Ярковского районного суда.

С учётом личности последнего, его поведения после совершённого преступления, учитывая мнение сестры погибшей, которая представляла интересы потерпевшей, осужденный признан виновным и ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.