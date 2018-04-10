Проезд в автобусе №26 подорожает

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ГИБДД значительно изменила содержание экзаменационных билетов для будущих водителей. Это сделано после замечаний Минздрава и касается вопросов, посвященных оказанию первой медицинской помощи при ДТП. Например, в новой версии билетов, вместо сложных манипуляция по прощупыванию пульса, предлагается определять наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего. Билеты с измененными данными официально отправились в региональные подразделения ГИБДД и появились на официальном сайте Госавтоинспекции.

Тем временем прокуратурой Петрозаводска проводится проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Связано это с жалобами на неудовлетворительное состояние проезжей части. Особое внимание будет уделено состоянию дорог, ремонт по которым производился в рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией города в 2016-2017 годах. Напомним, на ремонт дорог в Петрозаводске в 2017 году было потрачено 470 миллионов рублей.

Владельцы коммерческого маршрута №26, возившего жителей Петрозаводска за 20 рублей, решили поднять стоимость проезда до 25 рублей. Повышение ждет горожан с 23 апреля. Объявления с этой информацией уже расклеены в салонах автобусов.