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В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые
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В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Дубае металлические регистрационные знаки на автомобилях заменят на цифровые. Об этом пишет Khaleej Times со ссылкой на городское управление дорог и транспорта.
По данным издания, «умный» экран Tag to Connect, заменит металлическую пластину. Тестирование технологии начнется в мае текущего года и продлится до ноября.
Как отмечается, это система освободит жителей города от необходимости каждый год приезжать в сервисный центр для обновления номеров. Теперь регистрация автомобиля будет обновляться автоматически после технического осмотра.
При этом владелец автомобиля также сможет менять регистрационный номер через мобильное приложение. И автоматически оплачивать парковку с помощью привязки цифрового номера к электронному кошельку.
В управлении дорог и транспорта Дубая отметили, что цифровые номера будут отображать слово «украдено» при попытке взлома автомобиля. А также на экране будет отображаться информация о пробках или ДТП для других водителей.
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