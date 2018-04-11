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Водители Дубая получат цифровые номера
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Водители Дубая получат цифровые номера 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Комитет по дорогам и транспорту Дубая намерен запустить пилотный проект по использованию цифровых номерных знаков. Инициатива позволит в автоматическом режиме информировать экстренные службы об авариях, в режиме реального времени обмениваться данными с другими участниками движения и контролировать перемещение угнанных транспортных средств.
В каждый такой знак будет встроен GPS-приемник, передающее устройство и цифровой экран. Панель будет подключена к Сети, что позволит автоматически списывать плату за ее обслуживание, парковку и штрафы со счета владельца. Целью пилотного проекта станет проверка надежности работы технологии в условиях сухого климата с высокой температурой воздуха.
Цифровые номерные знаки — не первая инициатива Дубая, связанная с развитием и совершенствованием транспортных систем. Так, власти города намерены в 2020 году запустить линию «вакуумных» поездов Hyperloop, которые будут курсировать между Дубаем и Абу-Даби. Поездка по маршруту протяженностью 140 километров займет всего 12 минут.
Помимо этого, местное управление транспорта планирует интегрировать в существующую сеть общественного транспорта летающие такси.
В январе текущего года цифровые автомобильные номера разрешили использовать в Калифорнии. На панель RPlate Pro, разработанной компанией Reviver Auto, помимо буквенно-цифрового кода, можно выводить персональные сообщения, данные о страховке и оплате парковки, а также нарушениях.
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