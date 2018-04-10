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В Оренбургской области КамАЗ с пропаном упал с моста
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В Оренбургской области КамАЗ с пропаном упал с моста 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
НИЖНИЙ НОВГОРОД 10 апр — РИА Новости. КамАЗ, перевозивший цистерну с пропаном, упал с моста на трассе Бугульма-Уральск, дорогу пришлось перекрыть, сообщил РИА Новости сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Оренбургской области Марсель Миннуллин.
ДТП произошло во вторник в 16:30 (14:30 мск). Водитель большегруза не справился с управлением и опрокинул грузовик.
"Пока точно не установлено, по какой причине водитель не удержал машину на дороге и слетел с моста. От полученных травм он сразу скончался. Цистерна, ударившись о землю, получила повреждения, газ выходит наружу. Трассу пришлось перекрыть", — рассказал Миннуллин.
По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС. На дороге дежурят экипажи дорожно-постовой службы.
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