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Рейсовый автобус съехал в кювет на заснеженной дороге в Челябинской области
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Рейсовый автобус съехал в кювет на заснеженной дороге в Челябинской области 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Рейсовый автобус вылетел в кювет на дороге между Чебаркулём и Миассом, фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.
По словам южноуральцев, авария на заснеженной дороге произошла утром 12 апреля.
Напомним, ранее в управлении дорог «Южный Урал» водителей предупредили об ухудшении погоды — дожде со снегом и гололёде на трассах. Утром 12 апреля в ГИБДД по Челябинской области подтвердили, что движение на федеральной трассе М-5 от Миасса до границы с Башкортостаном сильно затруднено. Автовладельцев просят быть предельно осторожными на дороге.
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