Рейсовый автобус съехал в кювет на заснеженной дороге в Челябинской области

Рейсовый автобус вылетел в кювет на дороге между Чебаркулём и Миассом, фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в соцсети. По словам южноуральцев, авария на заснеженной дороге произошла утром 12 апреля. Напомним, ранее в управлении дорог «Южный Урал» водителей предупредили об ухудшении погоды — дожде со снегом и гололёде на трассах. Утром 12 апреля в ГИБДД по Челябинской области подтвердили, что движение на федеральной трассе М-5 от Миасса до границы с Башкортостаном сильно затруднено. Автовладельцев просят быть предельно осторожными на дороге.