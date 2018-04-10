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Cтрелявшего по автобусу из пневматического ружья задержан в Сосновом Бору
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Cтрелявшего по автобусу из пневматического ружья задержан в Сосновом Бору 

Ivyborg.ru 1 час назад
Полиция задержала мужчину, который накануне обстрелял из пневматики служебный автобус в Сосновом Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ленобласти
Стрелявшим оказался 37-летний слесарь местного предприятия. Мужчина, управлявший Mitsubishi Lancer около дома №64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit. Микроавтобус развозил рабочих.
В результате обстрела пострадал водитель "Форда". Медики оказали ему первую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Из пассажиров никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанного изобличили в преступлении и изъяли из его автомобиля пневматическое ружье.
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