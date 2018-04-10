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Более трёх тысяч жителей Луги остались без воды
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Более трёх тысяч жителей Луги остались без воды 

Ivyborg.ru 1 час назад
Причиной аварийного отключения водоснабжения в Луге стала коммунальная авария. В зону отключения попали десятки жилых домов на нескольких улицах.
Сообщается, что авария произошла 10 апреля около 10:20 в районе улицы Гагарина на лужском водоводе. Без воды в результате коммунальной аварии остались около четырёх десятков жилых домов на улицах Урицкого, Красной Артиллерии, Володарского, Кирова, Победы. Без воды также остались два детских сада и школа — всего около трёх тысяч человек.
"Водоканал Ленобласти" уже занялся устранением последствий аварии и обещает вернуть воду в дома лужан уже к шести часам вечера 10 апреля.
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