Дорожные работы частично перекроют семь федеральных трасс Ленобласти

Согласно традиционной актуальной информации от ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник, 10 апреля, дорожники выйдут сразу на семь федеральных трасс на территории 47 региона.

Так, временные ограничения движения вводятся на автодорогах:

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 671 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия на обочине.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 12— 52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная мойка СБО.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 6-8 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжения.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д; — км 25-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; — км 4-6 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 40 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 32— 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно); — км 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия.