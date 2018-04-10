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Дорожные работы частично перекроют семь федеральных трасс Ленобласти
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Дорожные работы частично перекроют семь федеральных трасс Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Согласно традиционной актуальной информации от ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник, 10 апреля, дорожники выйдут сразу на семь федеральных трасс на территории 47 региона.
Так, временные ограничения движения вводятся на автодорогах:
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 671 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия на обочине.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:
— км 12— 52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная мойка СБО.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
— км 6-8 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжения.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д; — км 25-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; — км 4-6 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 40 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:
— км 32— 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно); — км 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия.
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