Сломавшийся на переезде поезд образовал длинную пробку в Сланцевском районе

Железнодорожный переезд в Сланцевском районе оказался на целый час заблокирован из-за сломавшегося состава, который перекрыл проезд водителям.

Инцидент на ж\д-переезде случился около часа дня 10 апреля в поселке Черновское Сланцевского района области. Там сломавшийся поезд перегородил проезд по автодороге из Кингисеппа в Сланцы. По сообщениям очевидцев, пробка из машин растянулась примерно на два километра, из-за чего автолюбители вынуждены были стоять около часа.

По состоянию на 14:30 движение было восстановлено, поломка поезда устранена.