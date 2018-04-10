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Сломавшийся на переезде поезд образовал длинную пробку в Сланцевском районе
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Сломавшийся на переезде поезд образовал длинную пробку в Сланцевском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Железнодорожный переезд в Сланцевском районе оказался на целый час заблокирован из-за сломавшегося состава, который перекрыл проезд водителям.
Инцидент на ж\д-переезде случился около часа дня 10 апреля в поселке Черновское Сланцевского района области. Там сломавшийся поезд перегородил проезд по автодороге из Кингисеппа в Сланцы. По сообщениям очевидцев, пробка из машин растянулась примерно на два километра, из-за чего автолюбители вынуждены были стоять около часа.
По состоянию на 14:30 движение было восстановлено, поломка поезда устранена.
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