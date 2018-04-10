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В Тимашевском районе чиновникам не дали купить автомобиль Toyota Camry за 2 млн рублей
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В Тимашевском районе чиновникам не дали купить автомобиль Toyota Camry за 2 млн рублей 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Сотрудники надзорного ведомства обратили внимание на размещенные казенным учреждением «Центр муниципальных закупок» документы о проведении аукциона, в ходе которого чиновники планировали приобрести конкретный автомобиль. Цена контракта составила 2 млн рублей.
— Описание объекта закупки в нарушение требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составлено «под конкретный товар», что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Более того, составители документа обозначили достаточно высокие требования к покупаемой машине. Приобретаемый автомобиль должен был быть оснащен датчиками дождя и света, автоматической корректировкой угла наклона фар, мультифункциональным рулевым колесом, камерой заднего вида, кожаной обивкой салона, интеллектуальной системой доступа в автомобиль и запуском двигателя нажатием кнопки, круиз-контролем, ионизатором воздуха, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях, подогревом задних сидений, цветным многофункциональным дисплеем на панели приборов и цветным дисплеем на центральной консоли, а также другими дополнительными опциями, не влияющими на ходовые характеристики автомобиля.
После вмешательства прокуратуры Тимашевского района покупка автомобиля Toyota Camry была отменена.
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