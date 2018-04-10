Преступника убило током в Ленинградской области

Молодые люди попытались разворовать трансформаторную будку в Ленинградской области. Один из них погиб от удара током, сообщило ИА Nation News.

Трое преступников 5 апреля пробрались на птицефабрику «Синявинская» в Ленинградской области, чтобы украсть металл из трансформаторной будки.

Из-за несоблюдения правил безопасности от удара током погиб

19-летний

юноша.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Во время испытаний водогрейного котла погиб

54-летний

мужчина, который занимался ремонтом оборудования в Вологодской области