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Преступника убило током в Ленинградской области
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Преступника убило током в Ленинградской области 

360tv.ru 1 час назад
Молодые люди попытались разворовать трансформаторную будку в Ленинградской области. Один из них погиб от удара током, сообщило ИА Nation News.
Трое преступников 5 апреля пробрались на птицефабрику «Синявинская» в Ленинградской области, чтобы украсть металл из трансформаторной будки.
Из-за  несоблюдения правил безопасности от удара током погиб
19-летний
юноша.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Во время испытаний водогрейного котла погиб
54-летний
мужчина, который занимался ремонтом оборудования в Вологодской области
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