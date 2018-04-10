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Костромские автосервисы ждут наплыва машин на следующей неделе
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Костромские автосервисы ждут наплыва машин на следующей неделе 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Снежный покров постепенно уходит с дорог области, а это значит, что водителям пора менять резину на своих автомобилях. Наплыва автовладельцев в костромских шиномонтажках ждут уже на следующей неделе, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Каждый раз, когда приходит пора смены резины, у людей возникает логичный вопрос — а когда я обязан ее сменить? Предельно понятный ответ нам дали в управлении ГИБДД по Костромской области:
Автомобиль должен быть укомплектован летней резиной в июне, июле и августе, точно так же, как он должен быть укомплектован зимней резиной в декабре, январе и феврале. В остальное время это выбор автовладельца.
Получается, что самые ленивые водители могут спокойно ездить на зимней резине до 31 мая включительно. Те же, кто надеется сохранить шипованную резину еще на сезон, снимут ее уже в ближайшее время.
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