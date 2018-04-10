Ещё
Видео: Битва за парковку зашла слишком далеко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Битва за парковку зашла слишком далеко 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Студент Университета Майами, штат Флорида, США устроил баттл за парковочное место со своим знакомым. Закончилось это самым неожиданным образом: водитель перенервничал и направил свой Nissan 350Z прямо в водоотводный канал. Машина радостно ушла на дно, а студент сбежал с места ДТП.
На видео, снятое очевидцами, видно, как машину достает из воды служба спасения. Судя по всему, на ней нет серьезных повреждений, но вот салон придется основательно просушить.
Если, конечно, хозяин объявится.
Читайте статью на QutoЧитайте также:В Сеть просочился снимок нового Lexus ESВидео: Трамвай на ходу потерял колесаВидео: Шоссе перекрыли из-за легкомысленного «чайника»
Quto.ru: последние новости
Видео: Трамвай на ходу потерял колеса Беспилотник Chevrolet Bolt EV оштрафован офицером полиции Видео: Смельчак насильно включил заднюю на жигулях на ходу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford представил новый Focus
Новый Renault Logan: первые подробности
XC40 получил российский ценник
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение