Видео: Битва за парковку зашла слишком далеко

Студент Университета Майами, штат Флорида, США устроил баттл за парковочное место со своим знакомым. Закончилось это самым неожиданным образом: водитель перенервничал и направил свой Nissan 350Z прямо в водоотводный канал. Машина радостно ушла на дно, а студент сбежал с места ДТП.

На видео, снятое очевидцами, видно, как машину достает из воды служба спасения. Судя по всему, на ней нет серьезных повреждений, но вот салон придется основательно просушить.

Если, конечно, хозяин объявится.