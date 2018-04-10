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Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева
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Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом Newsroom24 сообщил очевидец.
Люди, около 7 человек, залезли на крышу заведения, расположенного напротив остановки общественного транспорта «Улица Ванеева», и не дают работать спецтехнике.
На месте также находятся сотрудники полиции.
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