Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева

Об этом Newsroom24 сообщил очевидец.

Люди, около 7 человек, залезли на крышу заведения, расположенного напротив остановки общественного транспорта «Улица Ванеева», и не дают работать спецтехнике.

На месте также находятся сотрудники полиции.