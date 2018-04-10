Водитель пассажирского автобуса «Грабово-Пенза» решил объехать пробку по обочине

Жители Пензенской области разместили в нескольких группах в соцсетях запись грубого нарушения правил дорожного движения, которое допустил водитель пассажирского микроавтобуса № 165 «Грабово-Пенза». Он рискнул здоровьем находящихся в салоне людей, чтобы побыстрее преодолеть пробку.

«На дороге из Бессоновки в Пензу была пробка. Мало того, что люди объезжают ее по обочине, так еще и пассажирская газель от них не отстает. Так же по обочине едет пассажирский автобус маршрута № 165 «Грабово-Пенза». О какой безопасности на дорогах может идти речь?!» — написал автор видео в группе сообществе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».