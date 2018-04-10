Водитель пассажирского автобуса «Грабово-Пенза» решил объехать пробку по обочине 

Жители Пензенской области разместили в нескольких группах в соцсетях запись грубого нарушения правил дорожного движения, которое допустил водитель пассажирского микроавтобуса № 165 «Грабово-Пенза». Он рискнул здоровьем находящихся в салоне людей, чтобы побыстрее преодолеть пробку.
«На дороге из Бессоновки в Пензу была пробка. Мало того, что люди объезжают ее по обочине, так еще и пассажирская газель от них не отстает. Так же по обочине едет пассажирский автобус маршрута № 165 «Грабово-Пенза». О какой безопасности на дорогах может идти речь?!» — написал автор видео в группе сообществе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
Видимо, водитель очень торопился, поэтому пошел на рискованный маневр. Для большинство автомобилистов, каждый день преодолевающих этот отрезок дороги, уже не считают такое поведение хамским. Для них это единственный способ бороться с заторами, а мнение других участников дорожного движения их просто не интересует. Остается надеяться, что Госавтоинспекция и власти Бессоновского района и областного центра в скором времени решат эту проблему.