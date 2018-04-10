Тюменец пожаловался водителя автобуса, нарушившего ПДД, но в Госавтоинспекции с ним не согласились

Житель Тюмени пожаловался на водителя автобуса №73, который, по его мнению, нарушил правила дорожного движения на перекрестке Мельникайте — 30 лет Победы, перестроившись с левой крайней полосы вправо. Тюменец ссылается на то, что на данном перекрестке дорожные указатели запрещают машинам совершать такой маневр.

Водитель автобуса нарушает ПДД — Вот так у нас автобусы ездят, потому что они неприкосновенные. ГИБДД не обращает на них внимание. Едут с левого ряда прямо, закрывают стрелку водителям, которые едут налево, — заявляет автор ролика.

По словам тюменца, он неоднократно становился свидетелем подобных действий водителей. В свою очередь, в Госавтоинспекции после просмотра данного видео заявили, что нарушений ПДД со стороны водителя нет. — Здесь действие указателей на автобусы не распространяется. Да, тут есть неудобство для других водителей, но это не является нарушением. Вероятно, автор ролик плохо знает ПДД, — прокомментировали ролик в ГИБДД. Также в Госавтоинспекции порекомендовали тюменцам, которые стали свидетелями нарушения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, сообщать об этом в ГИБДД. Так неравнодушные жители Тюмени могут сделать дороги безопаснее.

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