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Тюменец пожаловался водителя автобуса, нарушившего ПДД, но в Госавтоинспекции с ним не согласились
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Тюменец пожаловался водителя автобуса, нарушившего ПДД, но в Госавтоинспекции с ним не согласились 

72.ru 42 минуты назад
Фото: 72.ru
Житель Тюмени пожаловался на водителя автобуса №73, который, по его мнению, нарушил правила дорожного движения на перекрестке Мельникайте — 30 лет Победы, перестроившись с левой крайней полосы вправо. Тюменец ссылается на то, что на данном перекрестке дорожные указатели запрещают машинам совершать такой маневр.
Водитель автобуса нарушает ПДД  — Вот так у нас автобусы ездят, потому что они неприкосновенные. ГИБДД не обращает на них внимание. Едут с левого ряда прямо, закрывают стрелку водителям, которые едут налево, — заявляет автор ролика.
По словам тюменца, он неоднократно становился свидетелем подобных действий водителей. В свою очередь, в Госавтоинспекции после просмотра данного видео заявили, что нарушений ПДД со стороны водителя нет. — Здесь действие указателей на автобусы не распространяется. Да, тут есть неудобство для других водителей, но это не является нарушением. Вероятно, автор ролик плохо знает ПДД, — прокомментировали ролик в ГИБДД. Также в Госавтоинспекции порекомендовали тюменцам, которые стали свидетелями нарушения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, сообщать об этом в ГИБДД. Так неравнодушные жители Тюмени могут сделать дороги безопаснее.
Если вы стали свидетелем ДТП или нарушения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, то также можете рассказатьоб этом нам, написав на почту или сообщив по телефону 8 922 479 00 81 (Viber и Telegram).
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